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Британия выделит еще 1,6 млрд долларов на военную помощь Украине
● Это сообщение появилось накануне запланированного на воскресенье видеозвонка лидеров "Большой семерки" с украинским президентом.
● Новый пакет помощи почти вдвое превышает предыдущие выплаты. В британском правительстве подчеркнули, что это самый высокий уровень финансовой поддержки со времен войн в Ираке и Афганистане, хотя и не сообщили подробностей своих расчетов, отмечает агентство.
● Дополнительные расходы на Украину будут поступать из резерва, используемого правительством на случай чрезвычайных ситуаций.
Источник: https://t.me/Sharpreview/13700