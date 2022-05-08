Британия выделит еще 1,6 млрд долларов на военную помощь Украине

● Это сообщение появилось накануне запланированного на воскресенье видеозвонка лидеров "Большой семерки" с украинским президентом.

● Новый пакет помощи почти вдвое превышает предыдущие выплаты. В британском правительстве подчеркнули, что это самый высокий уровень финансовой поддержки со времен войн в Ираке и Афганистане, хотя и не сообщили подробностей своих расчетов, отмечает агентство.

● Дополнительные расходы на Украину будут поступать из резерва, используемого правительством на случай чрезвычайных ситуаций.

Источник: https://t.me/Sharpreview/13700

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