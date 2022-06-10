Британська компанія Blighter до кінця червня передасть Україні "розумні" радари для боротьби з дронами РФ.

Blighter А422 може виявляти до 700 цілей на відстані 20 км та відрізняти БПЛА від птахів.

Постачання радарів доповнює і без того значну військову допомогу, яку Британія надає Україні. З початку російського вторгнення британці вже відправили велику кількість озброєння, зокрема 5000 легких протитанкових комплексів NLAW, ракет Starstreak, бронежилетів, касок та засобів зв'язку.

Доповню, що радари, розроблені Blighter Surveillance Systems, використовуються більш ніж у 35 країнах світу.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14666

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