Держава
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15.10.2022 09:47
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Британська розвідка назвала дві причини невдач російської армії в Україні

Британська розвідка назвала дві причини невдач російської армії в Україні

Мобілізованим росіянам доводиться самостійно купувати спорядження, попри те, що воно нібито було закуплено військовим відомством. Повсюдна корупція та погана логістика залишаються однією з основних причин невдач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за останні два тижні в Україну було перекинуто контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження майже напевно нижчий, ніж і без того мізерне забезпечення раніше розгорнутих військ.

За даними британської розвідки, багатьом резервістам доведеться купувати власні бронежилети, особливо сучасний бронежилет 6B45, який має бути виданий стройовим підрозділам у рамках програми індивідуального спорядження “Ратник”. Цей жилет продається на російських інтернет-магазинах за ціною 40 тисяч рублів (приблизно 640 доларів США) порівняно з приблизно 12 тисячами рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні.

Тим часом, 2020 року російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 тисяч комплектів бронежилетів “Ратник”, чого достатньо для оснащення сил, дислокованих нині в Україні.

“Повсюдна корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин невдач Росії в Україні”, – зазначають у Міноборони Британії.

Агентство Телевидения Новости

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