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Британська розвідка розповіла про масові звільнення та вбивства генералів рф

Британська розвідка розповіла про масові звільнення та вбивства генералів рф

Низька ефективність армії рф під час її вторгнення в Україну дорого обійшлася військовому керівництву країни-агресора. Що, швидше за все, призвело до звільнення щонайменше шести російських командувачів з початку лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як звітує іноземне відомство, командувачі Східного та Західного військових округів росії, швидше за все, втратили командування.

Зокрема, генерал-полковник Олександр Чайко був звільнений з посади командувача Східним військовим округом у травні 2022 року.

Також зазначається, що генерал-полковник Олександр Журавльов, який командував Західним військовим округом з 2018 року, був відсутній на дні ВМФ росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року. Припускається, що його, ймовірно, замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

Крім того, генерал Олександр Дворніков згодом був усунутий після того, як отримав загальне командування так званою «спецоперацією» в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидка.

«До цих звільнень додається щонайменше 10 російських генералів, убитих на полі бою в Україні. Кумулятивний вплив на послідовність командування, ймовірно, сприяє тактичним і оперативним труднощам росії», — підсумовують у розвідці Британії.

Джерело: sprotyv.info

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Темы: війна, росія

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