Британская королева Елизавета II отмечает 70-летие на престоле: интересные факты

Королева Елизавета 6 февраля 2022 года отметит профессиональный юбилей — 70 лет на престоле. Она является первой за всю монаршую историю правления, кто так долго находится у власти.

Будущая королева с детства отличалась сильным характером, самостоятельностью и решительностью. В 1945-м году вступила во «Вспомогательную территориальную службу», где прошла курсы самообороны для женщин. В 1947 году она вместе с родителями впервые посетила Южную Африку, где произнесла свою знаменитую речь:

Я заявляю перед вами всеми, что вся моя жизнь, будет ли она долгой или короткой, будет посвящена служению вам и той великой империи, к которой мы все принадлежим.

Когда Елизавете было 25 лет, ее отец заболел — дал о себе знать груз ответственности за государство и эмоциональные потрясения в период Второй мировой войны. В это время Елизавета, как старшая из дочерей, сама ездила с визитами в страны Содружества.

В ночь с 5 на 6 февраля 1952 года ее отец — Георг VI — скончался, а принцесса приняла бремя власти на себя. Однако коронация произошла лишь спустя 16 месяцев — в июне 1953 года.

Кроме купания во всеобщей любви и косвенного влияния на политическую жизнь государства, Елизавета II живет и частной жизнью, в которой происходит много интересных вещей, например:

королева отмечает день рождения дважды в году — весной и летом;корги — любимая порода правительницы;муж Елизаветы II называл ее «cabbage» (капуста);для того, чтобы пошить свадебное платье, принцесса Елизавета использовала купоны, выданные в годы Второй мировой войны;из общего числа писем поклонников королева выбирает несколько и отвечает на них сама;Елизавета II любит пить джин перед ланчем, в обед вино, а вечером — мартини или шампанское;просыпается королева не под звуки будильника, а под дивную мелодию волынки.

Британская королева считается одним из самых влиятельных политиков, хотя напрямую влияния такого не имеет. Ее подданные считают, что сохранность монархии вопреки множеству тяжелых периодов для государства — это заслуга Елизаветы. Именно поэтому ее любят и уважают не только в родной стране, но и во всем мире.

Источник: УНИАН

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