Британская "The Guardian" опубликовала 5 своих прогнозов на ближайшие 6 месяцев в отношении Украины.

● Война продлится, как минимум, год, хоть сейчас и зашла в тупик, а ее интенсивность заметно снижается.

● Украина не имеет средств для эффективной контратаки, но при этом партизанские рейды — оптимистичный способ ускорить военный крах России.

● Россия по-прежнему хочет прорываться вперед, не имея при этом реального ресурса для успеха, но ее оснрвное внимание, переключится на попытке удержать захваченные ранее территории Украины.

● Зима запустит новый кризис с беженцами и создаст возможность для тех, кто лучше всего подготовится.

● Запад должен окончательно определиться, хочет ли он, чтобы Украина победила или просто держалась дальше. Кроме того нужно осознать и сопоставить гуманитарную помощь с огромной потребностью.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/19324

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