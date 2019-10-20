Британський парламент відклав голосування щодо угоди про «Брекзит»

Британський парламент проголосував за те, щоб відкласти схвалення угоди про «Брекзит» до того моменту, коли будуть схвалені всі законопроєкти, необхідні для виходу Великої Британії з ЄС.

За поправку голосували 322 депутати, проти – 306. Її автор Олівер Летвін каже, що не проти «Брекзиту», а лише хоче забезпечити, що Британія не вийде 31 жовтня через ЄС без відповідного юридичного оформлення.

Це поразка для прем’єр-міністра Боріса Джонсона, який розраховував на схвалення договору про «Брекзит», узгодженого ним з ЄС, уже 19 жовтня.

Джонсон заявив, що не має наміру вести з ЄС переговори про відстрочку «Брекзиту» з 31 жовтня на більш пізній термін і вже 21 жовтня запропонує необхідні законопроєкти для схвалення.

Як очікується, противники «Брекзиту» або тих умов, про які домовився Джонсон, будуть вносити поправки, в тому числі і про повторний референдум про вихід Британії з ЄС. Процес може затягнутися, і схвалення всіх документів до 31 жовтня не гарантоване.

У Лондоні біля будівлі парламенту 19 жовтня проходить масова демонстрація противників виходу країни з ЄС.

Источник: radiosvoboda.org

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