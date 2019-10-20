Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:55
Просмотров: 53

Британський парламент відклав голосування щодо угоди про «Брекзит»

Британський парламент відклав голосування щодо угоди про «Брекзит»

Британський парламент проголосував за те, щоб відкласти схвалення угоди про «Брекзит» до того моменту, коли будуть схвалені всі законопроєкти, необхідні для виходу Великої Британії з ЄС.

За поправку голосували 322 депутати, проти – 306. Її автор Олівер Летвін каже, що не проти «Брекзиту», а лише хоче забезпечити, що Британія не вийде 31 жовтня через ЄС без відповідного юридичного оформлення.

Це поразка для прем’єр-міністра Боріса Джонсона, який розраховував на схвалення договору про «Брекзит», узгодженого ним з ЄС, уже 19 жовтня.

Джонсон заявив, що не має наміру вести з ЄС переговори про відстрочку «Брекзиту» з 31 жовтня на більш пізній термін і вже 21 жовтня запропонує необхідні законопроєкти для схвалення.

Як очікується, противники «Брекзиту» або тих умов, про які домовився Джонсон, будуть вносити поправки, в тому числі і про повторний референдум про вихід Британії з ЄС. Процес може затягнутися, і схвалення всіх документів до 31 жовтня не гарантоване.

У Лондоні біля будівлі парламенту 19 жовтня проходить масова демонстрація противників виходу країни з ЄС.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вихід Британії з ЄС: сторони уклали угоду
18.10.2019 08:21    129
Джонсон попросит депутатов поддержать любое соглашение по Brexit - The Times
13.10.2019 11:25    128
Соглашение по Brexit стала по сути невозможным после разговора Джонсона и Меркель, - BBC
09.10.2019 06:51    244
Страсти по Brexit: ЕС поставил ультиматум Великобритании
09.09.2019 10:19    245
Великобритания отказывается платить ЕС 43 млрд. евро в случае жесткого Brexit
26.08.2019 10:55    192
Трамп обещает Великобритании после Brexit крупнейшее в истории торговое соглашение: что известно
26.08.2019 07:16    210
Соглашение о Brexit пересматриваться не будет: Брюссель отверг предложения Джонсона
21.08.2019 10:08    176
Великобритания предупреждает ЕС о "жестком" BREXIT
05.08.2019 07:48    246
ЕС отказался пересматривать соглашение о Brexit
23.06.2019 09:30    294
Новые переговоры по Brexit: в Еврокомиссии сделали жесткое заявление
30.05.2019 09:57    269
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 