Бронеавтомобіль “Барс-8” прийнято на озброєння українського війська

Бронеавтомобіль «БАРС-8» після завершення дворічного циклу державних випробувань прийнятий на озброєння Збройних Сил України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Відповідний наказ підписав Міністр оборони України.

«БАРС-8» став другою ББМ в Україні після бронеавтомобіля «Козак-2» (розробки та виробництва НВО «Практика»), яка пройшла весь цикл державних випробувань.

Ця бойова броньована машина була розроблена українською автобудівною компанією «Богдан Моторс» відповідно до вимог Збройних сил України та з урахуванням світових стандартів техніки такого класу. Впродовж 2017-2018 років «Барс-8» успішно подолав усі етапи програми державних випробувань, яку було завершено на початку цього року.

Розробка нового бронеавтомобіля для Збройних сил України розпочалася на «Богдан Моторс» 2015 року. Програма передбачала створення кількох напрямків розвитку сучасного бронеавтомобіля. У результаті інженерних пошуків було створено перші прототипи бронеавтомобілів «БАРС-6» та «БАРС-8». Протягом подальших випробувань та конструкторських пошуків у лінійці ББМ «Богдан Моторс» залишився лише «Барс-8».

Під час виконання програми, «БАРС-8» випробовували у різних умовах. Він пройшов ходові випробування, подолання бродів та бездоріжжя, підйомів та спусків, перевірку зручності десантування, ведення вогню, випробування підривом, перевірку балістичної стійкості та низку інших складних тестів.

У своєму складі «БАРС-8» має шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4×4 з 6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins, броньований протимінний і балістичний захист за стандартом STANAG 4569 Level 2 та системи забезпечення життєдіяльності екіпажу. Конструкцією бронеавтомобіля передбачено встановлення: системи пуску димових гранат, засобів зв’язку та навігації, приладів нічного та денного спостереження, системи регулювання тиску в шинах, системи пожежогасіння моторного відділення, засобів маскування, протиосколкового підбою корпусу, автономної кліматичної системи та іншого обладнання.

Універсальності сімейству спеціальних броньованих машин на базі «БАРС-8» додає передбачена можливість встановлення різних бойових модулів та озброєння для їхнього подальшого використання у частинах та підрозділах більшості видів та родів військ.

Основною сферою використання «БАРС-8» є забезпечення підрозділів Збройних сил України при веденні ними бойових дій. Машина також може бути залучена для транспортування особового складу, перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань та охорони блокпостів тощо.

Пасажиромісткість базового «БАРС -8» складає до 10 осіб в повному спорядженні. Особливість конструкції броньованого авто забезпечує комфортну посадку та десантування екіпажу та десанту через широкі бокові та задні двері. Також передбачена можливість евакуації через люк на даху.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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