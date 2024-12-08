Бронеіграшка для Кім Чен Ина: у Північній Кореї пройшли оглядини нового танка

Під час оборонної виставки, що проходила в столиці КНДР Пхеньяні, Північна Корея показала модернізовану версію свого основного бойового танка Cheonma-2 — ОБТ Tianma-2.

Фахівці зброярського ринку, опитані репортерами американського журналу Newsweek, кажуть, що Північна Корея представила новий основний бойовий танк (ОБТ), конструкція якого схожа на сучасні західні аналоги.

Tianma-2 «дуже нагадує сучасні західні та американські основні бойові танки», своєю чергою заявили в Army Recognition Group, бельгійській компанії, яка проводить військовий аналіз.

Експерти з групи, які вивчали зображення Tianma-2, оприлюднені північнокорейським пресагентством, порівняли танк з німецьким Leopard 2A7/A8, відомим своєю передовою та сучасною бронею, вогневою міццю та цифровими системами.

Знавці основ танкобудування визначили, що компонування північнокорейського ОБТ передбачає розміщення механіка-водія спереду зліва, башту, розташовану по центру, і силову установку, розташовану позаду.

Танком керує екіпаж із трьох осіб, який підтримується автоматичною системою заряджання основної зброї — 125-мм гладкоствольної гармати.

Конструкція башти включає модульну композитну броню, що забезпечує покращений захист від снарядів кінетичної енергії (снаряди APFSDS) і кумулятивних зарядів (снаряди HEAT). Модульна конструкція дозволяє швидко замінювати пошкоджені секції броні в польових умовах, що характерно для багатьох сучасних основних бойових танків.

Крім того, динамічна броня (ERA) покриває передню та бокові сторони корпусу, а дротяний спецзахист встановлено в задній частині для захисту від реактивних гранат та інших кумулятивних зарядів.

Одним із найяскравіших оновлень даної моделі панцерника КНДР є інтеграція системи активного захисту (APS), яка схожа на Trophy APS з Ізраїлю та її європейські аналоги. Система APS на Tianma-2 включає радіолокаційні датчики з кожного боку його башти для виявлення загрози, а також засоби протидії, призначені для перехоплення протитанкових ракет і снарядів, що наближаються.

Для подальшого зміцнення захисту танка дах башти оснащено протитанковою пусковою системою для боротьби з дронами, що відображає наголос Північної Кореї на протидії новим повітряним загрозам.

Оновлена башта Tianma-2 також включає дистанційно керовану бойову станцію (ROWS), оснащену 12,7-мм великокаліберним кулеметом, а також пускові установки, здатні вести вогонь протитанковими керованими ракетами (ПТРК).

Танк оснащений системою панорамного прицілу для спостереження за полем бою та ведення бою командиром і навідником, що забезпечує розширені можливості захоплення цілей з їхнім подальшим супроводом.

Cheonma-2, спочатку представлений як M2020 під час військового параду 10 жовтня 2020 року, зазнав значних змін з моменту своєї першої публічної появи. Його офіційно назвали «Чхонма-2» після візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина до Академії розвитку оборони 29 травня 2024 року.

Оригінальний Чхонма-2 продемонстрував прагнення Північної Кореї модернізувати свої бронетехнічні сили, а нова версія Tianma-2 базується на цьому прототипі шляхом інтеграції передових технологій і покращеної живучості на полі бою.

На думку експертів Army Recognition виставкова презентація Tianma-2 підкреслює те, що Північна Корея продовжує зосереджуватися на розробці місцевих військових технологій, здатних конкурувати зі світовими стандартами.

Включення передових функцій, таких як APS, модульна броня та засоби протидії безпілотникам, сигналізує про перехід до оснащення своїх сил танками, розробленими для сценаріїв високої інтенсивності сучасних бойових дій.

Фахівці оборонного ринку зазначили, що враховуючи технологічні стрибки, продемонстровані в його конструкції, поява Tianma-2 в арсеналі Північної Кореї, ймовірно, приверне пильну увагу регіональних і глобальних військових аналітиків.

Хоча Північна Корея не надала офіційних специфікацій або даних про продуктивність нового ОБТ, візуальні докази з виставки підкреслюють її прагнення створити потужний і сучасний основний бойовий танк. Ця подія додає новий вимір до ландшафту регіональної безпеки, оскільки Tianma-2 потенційно може зміцнити бронетанкові сили Північної Кореї, впливаючи на тактичні та стратегічні розрахунки на Корейському півострові та за його межами.

Джерело: armyinform.com.ua

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