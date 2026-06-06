ЄБРР та ЄС виділили додаткові 2 млрд євро на розвиток бізнесу в Україні

Європейський Союз та Європейський банк реконструкції та розвитку розширюють програму підтримку мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) та великих компаній в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄБРР.

ЄС надасть додаткові 200 млн євро гарантій, 105 млн євро грантів та 10 млн євро технічної допомоги через свою Інвестиційну рамкову програму для України.

Цей новий пакет розблокує 2 млрд євро нових кредитів через партнерські фінансові установи ЄБРР в Україні, охопивши щонайменше 3 тис. ММСП та підтримавши близько 180 тис. робочих місць.

Щонайменше 50% грантів на інвестиційні стимули буде спрямовано пріоритетним ММСП, зокрема тим бізнесам, що зазнали руйнувань, розташовані на постраждалих від війни територіях або керуються ветеранами.

Також сюди входять компанії, що підтримують реінтеграцію ВПО та осіб з інвалідністю, мікробізнес, стартапи, дрібні фермери та підприємства, керовані жінками та молоддю.

Програма також підтримуватиме відродження страхового ринку України, з особливим акцентом на розробці рішень страхування від воєнних ризиків. Пілотний проект включатиме страхові субсидії для ММСП.

Частиною програми підтримки стане механізм підвищення безпеки підприємств, який проходить пілотне тестування в Україні. Програма дозволить банкам частково списувати борги позичальникам, чиї активи були пошкоджені війною.

Механізм буде підтримуватися гарантіями покриття ризику перших збитків на суму 200 млн євро, наданими ЄС у рамках конкурсу.

Джерело: epravda.com.ua

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