Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:57
Просмотров: 63

Бюджет Фонду соціального страхування України на 2020 рік збільшено для надання страхових виплат медикам

Бюджет Фонду соціального страхування України на 2020 рік збільшено для надання страхових виплат медикам

Урядом прийнято рішення додати до дохідної та видаткової частини бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік 233 322 тис. гривень, виділених як фінансова допомога із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Кошти від цієї допомоги будуть спрямовані на страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення їм групи інвалідності внаслідок захворювання на коронавірус (це не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб).

Також Фонд зможе виплачувати одноразову допомогу членам сімей, батькам та утриманцям медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою COVID-19, у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

Источник: msp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом посиляться, - Владислав Криклій
Сегодня 10:30    73
Заборгованість перед шахтарями держшахт з бюджету повністю погашена, - Ольга Буславець
Сегодня 10:19    54
Уряд ухвалив рішення щодо механізму фінансування заходів космічної діяльності
Сегодня 09:12    80
Урядом внесено зміни до Положення про Український фонд соціальних інвестицій
Сегодня 09:02    66
Денис Шмигаль: Уряд виділив кошти на житло військовим, які були поранені на Донбасі
Сегодня 08:25    75
На запобігання поширенню коронавірусу витрачено понад 3,2 млрд грн бюджетних коштів
Сегодня 07:57    70
З’явились два нові освітні серіали на Дія.Цифрова освіта
Сегодня 07:30    93
Урядом підвищено державні соціальні стандарти та гарантії
Сегодня 07:12    112
Укрпошта виплатила рекордні 202,7 млн дивідендів за 2019 рік
01.07.2020 10:07    100
Вхід на ЗНО можливий лише з оригіналом паспорта чи ІD-картки
01.07.2020 09:44    103
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 