Бюджет Фонду соціального страхування України на 2020 рік збільшено для надання страхових виплат медикам
Урядом прийнято рішення додати до дохідної та видаткової частини бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік 233 322 тис. гривень, виділених як фінансова допомога із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Кошти від цієї допомоги будуть спрямовані на страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення їм групи інвалідності внаслідок захворювання на коронавірус (це не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб).
Також Фонд зможе виплачувати одноразову допомогу членам сімей, батькам та утриманцям медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою COVID-19, у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.
Источник: msp.gov.ua