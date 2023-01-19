Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:09
Просмотров: 62

Бюджет мордору не витримує війни. А справжні санкції лише почалися

Бюджет мордору не витримує війни. А справжні санкції лише почалися

Посіпаки бункерного рахують ще гірше, ніж воюють. Ніхто з них уявляє, як завершиться 2023-ий.

▶️ Скарбничі фюрера відзвітували, що дефіцит бюджету за 2022 рік склав $48 млрд. Бункер очікував - не більше $19 млрд. Причина дві:

● "не-війна", яка потягнула зростання витрат на третину, 

● і санкції, які «ні на що не впливають».

▶️ За 11 місяців рашисти вихвалялися перевищенням доходів над видатками скарбниці у $8 млрд, але в грудні далі вдавати оптимізм не вдалося. Причин декілька:

● Європа ввела нарешті нафтове ембарго, а колективний Захід – цінову стелю на російську нафту. В результаті середня ціна на орківський Urals упала практично удвічі,-  до $47 за барель. 

● З 5 лютого для Росії почнеться новий етап шокової терапії – почне діяти ембарго на нафтопродукти, і матиме ще болючіший ефект, ніж нафтовий бан. 

▶️ Сьогодні лише "нафтові" втрати Росії очікуються в обсязі $102 млрд за 2023 рік. Це чверть всього бюджету РФ. 

Хтось може подумати, що ось так і виглядає криза. Але - "ніт". Через деякий час виявиться, що цей був оптимістичний прогноз: після того, як скарбники фюрера нарешті порахують діру федерастичного бюджету, побачать "живі" втрати на енергетичних ринках.

Ось так дефіцит мізків призводить до дефіциту фінансового. Саме тому верховний бункер-командувач прагне так швидко наступати. Але наступити він здатен лише на граблі. Вже вкотре... 

Джерело: https://t.me/orestokratiia/613

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нападение на Украину из Беларуси маловероятно
Сегодня 08:41    16
В рф готуються до нової хвилі мобілізації – під прицілом військкоматів жителі москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей
Сегодня 08:30    41
ISW, 18 января
Сегодня 08:14    59
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно
Сегодня 08:12    54
Новости из США. Среда, 18 января 2023. Краткая сводка
Сегодня 08:05    78
«"200"-х — дох#я, "300"-х — дох*я! п*здец! думал, я на курорт поеду — я *бал такой курорт» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:00    72
Чому ЗСУ потрібні саме "Леопарди"?
Сегодня 07:48    96
10 хороших новин 18 січня
Сегодня 07:33    99
Новости страны-бензоколонки (в прошлом)
Сегодня 07:29    109
росія відмовилася від стандартів цивілізованості та захисту прав людини
Сегодня 07:20    92
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 