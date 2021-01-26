Бюджетна декларація 2022-2024: Мінфін розпочав процес підготовки

Міністерство фінансів України розпочало процес підготовки Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, документу, який визначає засади бюджетної політики й показники державного бюджету на середньостроковий період та є основою для складання проекту Державного бюджету й прогнозів місцевих бюджетів.

Реалізація середньострокового бюджетного планування - це один із пріоритетів роботи Уряду та Мінфіну. Це системний підхід до формування бюджетної політики, який забезпечує стратегічний підхід до визначення пріоритетних заходів та ефективний розподіл ресурсів.

Саме про це, а також ряд інших тем, Сергій Марченко днями обговорив на зустрічі з експертами з фінансово-економічних питань. Зокрема, Міністр відзначив: «Для нас дуже важлива незалежна експертна думка та отримання зворотнього зв’язку, щоб почути, який прогрес у нас є, де немає, яке бачення у представників громадянського суспільства тих викликів, що стоять перед країною і на порядку денному роботи Уряду».

Також всім головним розпорядникам державного бюджету був відправлений інструктивний лист, підписаний Міністром, щодо підготовки пропозицій до трирічної Бюджетної декларації. Пропозиції включають наступне:

● цілі державної політики, які передбачається реалізувати у середньостроковому періоді;

● перелік бюджетних програм, які будуть спрямовані на реалізацію визначених цілей державної політики;

● інформацію щодо змін у структурі бюджетних програм розпорядника на три роки;

● перелік інформації галузевого спрямування, яку необхідно для підготовки Бюджетної декларації.

Зазначена вище інформація має бути подана Мінфіну до 15 лютого 2021 року, відповідно до календаря бюджетного процесу.

Источник: mof.gov.ua

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