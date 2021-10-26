Бюллетени напечатаны и разъехались по районам: неделя до выборов мэра Харькова

Харьковские районные ТИК получили бюллетени для выборов мэра Харькова, которые назначены на тридцать первое октября. К концу недели их должны развезти по участкам – так же как и средства защиты от COVID-19. Сотрудники комиссий уверяют - пока нет никаких факторов, угрожающих проведению голосования.

Считают, подписывают протоколы и под наблюдением полиции грузят в машины.

Бюллетени – это более одного млн документов – городская ТИК получила накануне. Сегодня их передают районным комиссиям. В документе 10 фамилий. Именно столько кандидатов претендуют на место городского головы. Глава комиссии уверяет, что печать и передача документов в избирательные участки происходит в соответствии с законом, фальсификации здесь невозможны.

Елена Матвиенко, глава городской ТИК

Все дуже спокійно, все перераховується, бюлетені запаковані підприємством виготовлюючим по 500 в кожній пачці та окремими хвостами на кожну виборчу дільницю. Контрольна комісія працювали три дні на підприємстві, виготовлючем були знищені три форми, брак та відходи.

Все комиссии разобрали документы еще до обеда. Далее их нужно будет распределить по участковым комиссиям, их в Харькове всего 611. 61 – специальные, это преимущественно больницы. Остальные - обычные.

Сейчас, говорят в городской ТИК, все они укомплектованы, недостатка кадров нет. Средства защиты от «ковида» для них тоже закуплены. Их также передадут в пятницу.

Михаил Домашенко, глава ТИК Московского района

У нас буде набагато кращий процес організований, видачі бюлетенів, ми 29-го безпосередньо будемо видавати. Не знаю, скільки тут піде на завантаження, у нас всього 5 працівників ТВК, вантажників немає нікого, ми самі будемо вантажити. Думаю, ми за години 2-3 ми справимось, хоча все буде залежати від того, тому що потрібно проводити засідання, надавати протоколи, проводити засідання з протоколів.

Елена Матвиенко, глава городской ТИК

Всі потреби були враховані згідно з постановою міністра, на кожного члена комісії - дві маски зі зміною на кожні дві години, одяг для голосування на дому, термометри, рукавички, всі дезінфікуючи засоби для рук, поверхонь, уборки приміщень.

В городской ТИК напоминают, что голосование состоится с соблюдением всех санитарных норм, работники комиссий будут следить и за социальной дистанцией.

Для тех, кто имеет признаки ОРВИ, обустроят отдельные кабинки.

Кроме того, при наличии подтвержденного коронавируса или какого-либо хронического диагноза, до пятницы можно подать заявление в свой УИК о голосовании на дому, в том числе и в электронном виде. Но он должен быть подтвержден справкой от семейного врача.

Агентство Телевидения Новости