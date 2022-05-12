Будівлі музею Григорія Сковороди та Харківської ОДА буде відновлено

Про це в ефірі одного з українських телевізійних каналів заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Керівник області нагадав, що 3 грудня 2022 року виповнюється 300 років з дня народження Григорія Сковороди і до цієї дати в музеї у селі Сковородинівка планували провести масштабну реставрацію. Причому передбачалося проведення комплексу відновлювальних робіт з побудовою тут нового культурного хабу. Проте, як відомо, окупанти 6 травня ракетним обстрілом зруйнували приміщення музею філософа.

«Автентична старовинна будівля музею потребувала лише поточного ремонту, але від ракетного удару її зруйновано повністю. Однак, все одно, ми будемо проводити експертизи – музей буде відновлено. Все ж таки каркас будівлі там зберігся», - сказав Олег Синєгубов.

За словами очільника області досі невідомо настільки глибоких руйнувань зазнала й будівля облдержадміністрації.

«Бойові дії тривають. Ми наразі не можемо провести якісні експертні дослідження будівлі, хоча вже домовляємося із міжнародними фахівцями. Після цього будемо розуміти як саме слід її відновлювати. Те що будемо її відновлювати – це однозначно», - зазначив Олег Синєгубов.

Керівник Харківщини також розповів, що за завданням Офісу Президента України Володимира Зеленського, в області збирається інформація щодо усіх зруйнованих ворожими обстрілами будівель. Це стосується не тільки адміністративних чи житлових будівель, але й будівель у сфері культури, освіти, вищої школи, житлової та критичної інфраструктури, доріг. Тобто абсолютно все фіксується для подальшого відновлення.

Источник: kharkivoda.gov.ua

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