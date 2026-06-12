Будівництво в білорусі: мінус чверть за чотири місяці

За перші чотири місяці 2026 року обсяг введеного в експлуатацію житла в білорусі скоротився на 26,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У сільській місцевості та малих містах падіння виявилося ще глибшим – на 30%.

Найгірші показники зафіксовані в сегменті державного житлового будівництва – мінус 42%. Тобто за рік держпрограми фактично втратили майже половину обсягів.

Галузь тягне ВВП донизу. Валова додана вартість у будівництві за січень–квітень впала на 5,6% у річному вимірі. За цим показником будівництво посіло друге місце серед галузей, що гальмують білоруський ВВП, – після переробної промисловості. Економіка країни загалом за чотири місяці зросла лише на 0,2%.

Будівельні організації заробили за цей період 200 млн рублів чистого прибутку – на 31% менше, ніж у тому ж кварталі 2025 року. Частка збиткових компаній зросла з 18% до 26%.

Загальні інвестиції в основний капітал за чотири місяці скоротилися на 0,6%. Будівельний компонент при цьому просів на 4,8% – якраз він і забезпечив загальне падіння.

Для порівняння: перші три квартали минулого року були часом інвестиційного розгону – щомісячний приріст сягав 10–20%. Уже в четвертому кварталі він упав до 3%.

Економісти пояснюють провал системними проблемами: непрозоре ділове середовище, дефіцит кадрів і жорсткий ціновий контроль. Пільгове інвестиційне кредитування ситуацію не врятувало.

Джерело: szru.gov.ua

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