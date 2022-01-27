«Будут молчать»: Олигархи проглотили языки после решения Путина по Украине

Решение президента России Владимира Путина перебросить к Украине 100-тысячную группировку войск и выставить НАТО ультиматум с шокирующим требованием сжаться к границам 1997 года вызвало молчаливое отчаяние среди состоятельных россиян — от олигархов до крупных бизнесменов.

Хотя Запад грозит России жесточайшими санкциями, которые сулят экономике рецессию, удар по финансовой системе и технологический «железный занавес», бизнес-элиты не решаются публично комментировать последствия опасной игры Кремля.

«Хотя никто не хочет войны, не ждите, что крупный бизнес встанет и выскажет свое несогласие», — сказал The Moscow Times пожелавший остаться неизвестным инвестбанкир.

«Мы стали пассажирами, — сетует он. — Бизнес-сообщество будет обсуждать войну только на своих кухнях. Все будут молчать на публике».

Всего год назад миллиардер Алексей Мордашов, владелец «Северстали» и «Силовых машин», богатейший человек страны с состоянием 29,1 млрд долларов, предрекал России «катастрофу» в случае внешнеэкономической изоляции. Чуть ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупреждал, что страну ждет судьба СССР, если она не откажется от иллюзий, что нынешняя внешняя политика возвращает ее в круг ведущих держав.

И хотя имперские амбиции Кремля с тех пор достигли едва ли не клинических масштабов, а изоляция близка как никогда, те, кто раньше были свободны в высказываниях, теперь проглотили языки.

Понимая, что находятся на своих местах лишь тех пор, пока позволяет Кремль, некогда могущественные миллиардеры и чиновники и вынуждены стиснуть зубы и смириться с тем, что может произойти.

«У нас связаны руки», — жалуется бизнесмен, входящий в российский список Forbes. Он ждет дальнейшего ухудшения отношений с Западом, которое неизбежно негативно скажется на экономике.

«Но крупному бизнесу просто придется пережить это, — говорит бизнесмен. — Невозможно планировать заранее или как-то пытаться защитить наши интересы, потому что мы не знаем, что произойдет и как отреагирует Запад».

Даже спасть свои активы от возможной войны уже поздно. События развивались настолько быстро, что богатые люди мало что могут сделать, говорит инвестбанкир.

С начала года фондовый рынок РФ обвалился на 20%, стерев в прах 150 млрд долларов, вложенных в компании из индекса РТС. С октябрьских пиков российские акции рухнули на 33%, но лишь немногие инсайдеры из числа чиновников заранее знали, что нужно продавать.

«После пары разговоров с ребятами, непосредственно причастными к Донбассу, я перевел все свои активы в доллары и продал свои российские акции, — рассказал The Moscow Times московский чиновник. — Это было еще в декабре, когда никто ничего не ждал».

Потеряв 800 млрд долларов в виде чистого вывоза капитала за последние 20 лет, российская экономика столкнулась с оттоком еще 72 млрд долларов в прошлом году — рекордным с аннексии Крыма. Почти две трети этой суммы — 52 млрд долларов — пришлось на прямые инвестиции нефинансового сектора в иностранные активы, указывает главный экономист ING по РФ и СНГ Дмитрий Долгин.

Речь идет об операциях, под которыми как правило маскируется вывод прибыли для парковки в офшорных структурах. Эти потоки свидетельствуют о низком аппетите к капиталу внутри страны, говорит Долигн. Российскому бизнесу по-прежнему проще складировать деньги на Кипре, чем рисковать ими в стране, где ВВП растет со средней скоростью 0,8% в год, а депутаты парламента предлагают бить ядерным оружием направо и налево.

На фоне обвала фондового и долгового рынка в январе спекулятивный отток капитала из России может составить еще 7-8 млрд долларов, оценивает Райффайзенбанк.

Источник: nigroll.com

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