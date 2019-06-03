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«Был немного геем»: президент Филиппин рассказал, как «вылечился» от гомосексуальности

«Был немного геем»: президент Филиппин рассказал, как «вылечился» от гомосексуальности

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что раньше был "немного геем", но затем "вылечился" от гомосексуальности.

Об этом 2 июня сообщило CNN.

В знак оправдания перед политическим оппонентом, сенатором Антонио Трильянесу, которому Дутерте приписал нетрадиционную сексуальную ориентацию, президент рассказал и о своих тайнах прошлого.

По его словам, он чувствовал себя "немного геем", когда был женат на Элизабет Циммерман, с которой развелся в 2000 году.

Филиппинский лидер рассказал, что от гомосексуальности он "вылечился", когда встретил нынешнюю подругу Ханилет Аванченью.

"Я снова стал мужчиной! Так меня вылечили прекрасные женщины... Я стал презирать красивых мужчин. Теперь я предпочитаю прекрасных женщин", - отметил он.

Дутерте известен эпатажными высказываниями и действиями: к примеру, год назад 73-летний политик вызвал возмущение тем, что поцеловал в губы замужнюю женщину на встрече с соотечественниками в Южной Корее.

 

Агентство Телевидения Новости

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