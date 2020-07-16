Бумажная версия идентификационного кода останется в прошлом

Украинцам больше не нужно будет носить с собой бумажную версию идентификационного кода. Сейчас документ стал доступен в приложении "Дія". Об этом рассказал руководитель Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram.

"Вчера Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, тем самым проложила путь к легализации электронного ИНН (налоговый номер, который мы все таскаем за собой на бумажке)", - написал министр.

Этот отдельный документ будет внесен для того, чтобы ускорить большинство процедур по изготовлению документов.

Цифровой идентификационный код можно будет подать госорганам или иным ведомствам, где его будут требовать через QR или пуш-сообщения.

Уже сейчас в мобильном приложении «Дія» доступны несколько важных документов:

- Электронный паспорт

- Электронное водительское удостоверение

- «Автогражданка»

- Студенческий билет

- Военный билет

- загранпаспорт

- штрафы на авто

Однако не все органы и организации принимают эти документы. Это, например, касается зарубежного е-паспорта, с которым еще нельзя путешествовать за границу. Или внутреннего паспорта, который принимают далеко не все организации.

Напомним, приложение "Дія" установлено на телефонах более 3 миллионов украинцев. Из них более 2,6 миллиона используют приложение, чтобы увидеть технический паспорт или водительское удостоверение. У 307 000 человек заработал раздел страхования. Активных пользователей-студентов - 151 000, то есть каждый пятый студент в стране использует приложение.

Агентство Телевидения Новости