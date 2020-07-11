Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:16
Просмотров: 79

Буславець вирішила знову збільшити потужність українських АЕС

Буславець вирішила знову збільшити потужність українських АЕС

Тимчасовий міністр енергетики Ольга Буславець звернулась до НЕК "Укренерго" з пропозицією розглянути можливість збільшення базового навантаження атомних енергоблоків.

Про це повідомила прес-служба Міненерго.

У відповідь на звернення тимчасового міністра енергетики Буславець, НЕК "Укренерго" прийняло рішення збільшити базове навантаження АЕС в літній період (липень – серпень). Наразі середня потужність АЕС зросла з 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Це дозволило вивести атомні блоки ХАЕС №1 та 2 на роботу на номінальній проектній потужності та довантажити енергоблоки РАЕС № 2 і ЗАЕС № 6.

Підтверджено також можливість додаткового збільшення навантаження АЕС у жовтні-грудні поточного року в запропонованих ДП "НАЕК "Енергоатом" обсягах, додають в Міненерго.

Рішення Буславець здійснювати роботу енергоблоків українських АЕС в режимі "запуск - стоп - знову запуск" є поганим знаком, оскільки це збільшує ризик виникнення позаштатних ситуацій.

Зокрема, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар зазначив, що сам по собі непрацюючий енергоблок загрози не становить, але головне - він повинен стабільно працювати. Якщо ж його починають смикати в режимі "пуск - стоп - знову запуск", то це не є добрим знаком. Відповідно, зростає ризик позаштатних ситуацій.

Нагадаємо, у своєму блозі писав віце-президент "Енергоатома" Хартмут Якоб, що кошти, які ДП НАЕК «Енергоатом» перераховує до Фінрезерву на зняття з експлуатації (ФРЗЕ) енергоблоків АЕС, необхідно захистити від інфляції. Для цього їх потрібно вкладати в цінні папери або інвестувати в проекти, які принесуть прибуток «Енергоатому» та державі.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Київстар та Vodafone Україна спільно використовуватимуть мережі - Мінцифри
Сегодня 09:24    24
Учасники засідання Національного координаційного центру кібербезпеки обговорили питання щодо організації захисту систем ЦВК під час місцевих виборів у 2020 році
Сегодня 09:01    43
2,5 млн кв. м державної нерухомості вже найближчим часом стануть доступними для оренди за новими правилами через електронні аукціони
Сегодня 08:49    51
“Пакет малыша” заменят в 2020 году одноразовой денежной помощью
Сегодня 08:38    70
ЗНО-2020: тестування з історії України складали понад 178 тис осіб
Сегодня 08:27    55
Міністерство у справах ветеранів України запустило новий сервіс для ветеранів
Сегодня 07:23    73
Підприємці повинні отримати доступ до дешевих кредитів, і ми можемо це реалізувати - Петрашко
Сегодня 07:12    80
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 10 липня
Сегодня 06:52    73
Пропаганда РФ роздуває з мухи слона: заява секретаря РНБО
Сегодня 06:31    172
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:10    111
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 