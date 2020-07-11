Буславець вирішила знову збільшити потужність українських АЕС

Тимчасовий міністр енергетики Ольга Буславець звернулась до НЕК "Укренерго" з пропозицією розглянути можливість збільшення базового навантаження атомних енергоблоків.

Про це повідомила прес-служба Міненерго.

У відповідь на звернення тимчасового міністра енергетики Буславець, НЕК "Укренерго" прийняло рішення збільшити базове навантаження АЕС в літній період (липень – серпень). Наразі середня потужність АЕС зросла з 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Це дозволило вивести атомні блоки ХАЕС №1 та 2 на роботу на номінальній проектній потужності та довантажити енергоблоки РАЕС № 2 і ЗАЕС № 6.

Підтверджено також можливість додаткового збільшення навантаження АЕС у жовтні-грудні поточного року в запропонованих ДП "НАЕК "Енергоатом" обсягах, додають в Міненерго.

Рішення Буславець здійснювати роботу енергоблоків українських АЕС в режимі "запуск - стоп - знову запуск" є поганим знаком, оскільки це збільшує ризик виникнення позаштатних ситуацій.

Зокрема, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар зазначив, що сам по собі непрацюючий енергоблок загрози не становить, але головне - він повинен стабільно працювати. Якщо ж його починають смикати в режимі "пуск - стоп - знову запуск", то це не є добрим знаком. Відповідно, зростає ризик позаштатних ситуацій.

Нагадаємо, у своєму блозі писав віце-президент "Енергоатома" Хартмут Якоб, що кошти, які ДП НАЕК «Енергоатом» перераховує до Фінрезерву на зняття з експлуатації (ФРЗЕ) енергоблоків АЕС, необхідно захистити від інфляції. Для цього їх потрібно вкладати в цінні папери або інвестувати в проекти, які принесуть прибуток «Енергоатому» та державі.

Источник: elektrovesti.net

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