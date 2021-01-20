Бывший телеведущий Александр Скичко станет главой Черкасской ОГА
Кабинет министров согласовал назначение народного депутата из "Слуги народа" Александра Скичко главой Черкасской областной госадминистрации. Такое решение Кабмин принял на заседании 20 января, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
"На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за представление на назначение Скичко Александра Александровича - главой Черкасской областной государственной администрации", - сообщил Мокан.
Александр Скичко является уроженцем Черкасс. Ранее был телеведущим, пародистом и актером. В мае 2017 года Скичко был одним из ведущих международного песенного конкурса "Евровидение", который проходил в Украине. Александр Скичко женат на дочери Леонида Юрушева - владельца одного из крупнейших вагоностроительных заводов Украины АО "Днепровагонремстрой".
Во время досрочных парламентских выборов 2019 года он прошел в Верховную Раду от "Слуги народа" по 197 одномандатному округу в Черкасской области. Народный депутат является главой подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.