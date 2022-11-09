Carthago Delenda Est

(Карфаген должен быть разрушен)

Помнится, когда-то давно, аккурат после вторжения в Чехословакию, товарищ Леонид Ильич Брежнев выдвинул доктрину ограниченного суверенитета стран "народной демократии". Типа, они ещё маленькие, чтобы самим решать, как им жить, с кем дружить и с кем ссориться. Маленькие - то не беда, старший брат укажет. Доктрина, разумеется, хамская абсолютно, особенно учитывая перманентно плачевное состояние дел в издыхающем Совке. Но на то он и именовался "страной Советов", что с таковыми лез ко всем беспрестанно. Ну, чем для него всё кончилось, рассказывать не надо. Важно здесь другое.

Не СССР с его свиным рылом было соваться в суконный ряд и не ему диктовать другим, как жить. Это, кстати, извечная русская проблема - не будучи в состоянии решить собственные проблемы, тщиться решать мировые. Пожалуй, в этом одна из причин многих бед, как самого этого нелепого образования, так и его соседей. Но вернёмся к доктрине Брежнева. И здесь, думается мне, как и во многих других случаях, всё зависит от конкретных обстоятельств. Может ли Верхняя Вольта учить Францию, как жить? Уже смешно, правда? А наоборот? Если той самой Вольте очень хочется кушать, и она просит Францию поспешествовать. То-то же.

Вернувшись же к берёзкам, я позволю себе развить ту же мысль - а на кой нам всем суверенитет Россиюшки, который ну совсем и ничем не ограниченный? В данном случае их интерес - последний, ибо, накормив их однажды, в начале далёких 90-х и умилившись торжеству демократии, Запад опосредованно обрёк на смерть детей Бучи и Мариуполя. Скажете - глубоко копаю? А копать и надо глубоко, учиться на своих ошибках, ежели на чужих не получается. Анализировать и делать прогнозы. На то существовали на Западе сонмы советологов, кои, как выяснилось, незаслуженно кушали свой хлеб с маслом.

Глядя на кошмар, творящийся ныне в Украине, они делают квадратные глаза и всячески изображают удивление - как так можно, люди ли они, вообще там? Как получилось, что очередной маленький недоносок окончательно избавил от химеры совести свой и без того не очень ею отягощённый народ? А Украина, закрывшая своим телом Европу, единственная пока жертва исключительно в силу слабости русского монстра. Да, они долго раздували щёки и грозили миру, но битые под Киевом и Харьковом, обделавшись на глазах у всего мира, избавили его хоть от этого старого мифа - их непобедимости. Кстати, то, что цивилизованный мир не пришёл к этому выводу раньше, ещё после Второй Мировой - его вина и глупость, зная какой ценой русские вырвали ту победу. Сам факт их потерь, коими они так гордятся - свидетельство слабости и неумения воевать.

Но опять к доктрине. А что, немцы в 45-м могли сами решать свою дальнейшую судьбу? Вроде нет - слишком уж они заигрались перед этим, а дабы не допустить возврата к старому, их судьбу вершили победители. И там, где решать судьбу немцев не дали русским, всё сложилось хорошо. Так хорошо, что все десять лет своего недолгого царствования Хрущёв был озабочен, как бы сделать западных немцев такими же счастливыми, как восточные.

Тогда же, в 91-м, Запад, пустив розовые слюни умиления и спасши издыхающую от голода страну, отдал дело на самотёк. И здесь, пожалуй, не совсем корректно сравнивать Россию начала 90-х с разгромленной Германией 45-го. Нет, скорее имел место веймарский синдром, жгучая обида на весь мир и жажда реванша. Русскому люмпену не привыкать жить в дерьме, но самый последний гопник испытывает несказанное, почти сексуальное удовольствие от самого факта величия империи и страха соседей перед ней. И вот тогда, и это было самое страшное для практически их всех, ибо русское общество люмпенизировано сверху донизу, их этого чувства лишили. Их - победителей. Да, советологи - сплошь шарлатаны и дармоеды, потому как не поняли, проглядели глубинную суть этого народа - наглое и агрессивное рабство. Они поверили кучке блаженных, которые на короткий период, непонятно как, пришли к власти в Москве. Кстати, где они сейчас? Кого убили, кого купили. Другие в эмиграции. Как там у Лукича? Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа.

Так же, как не был жизнеспособным веймарский режим, как Германия была беременна фашизмом, так же, и ещё в большей степени имелся общественный запрос на тоталитарную диктатуру в России, ибо только новый фюрер был и есть способен вернуть русскому гопнику чувство собственной значимости. И хождение на деревянное очко по морозу - здесь дело последнее, главное, их снова боятся, с ними считаются. И здесь важно, что русские не немцы. За первыми века цивилизации, вольных городов, Магдебургского права, цеховых вольностей. Золотой век русского величия - ХVIII-й, есть детище немцев на русской службе. В случае с Россией всё гораздо хуже - народ-раб от века не знает и не хочет знать никаких вольностей, сами рассуждения о личности и её достоинстве приводят их в ярость, равно, как и чужой достаток и благополучие. Они ведь не только грабили в Бучи и Ирпене, они, простите, ср..ли на ковры и в детские кроватки.

Есть много стрaн, которые можно определить, как failed state. Вопрос лишь в том, как они выходят лили пытаются выходить из этого состояния. Есть путь Ли Куан Ю в Сингапуре. А есть другой путь, когда всё или почти всё население, сверху донизу, ищет и находит виноватых извне или же пятую колонну у себя, тех, кто мешает величию и процветанию, причём, первое гораздо важнее. Вот, если бы не они, враги, мы бы тогда ух.. Вот и появляется очередной маленький подполковник, который знает, как надо, чтобы было ух. Он и сам, как и подведомственная популяция, был когда-то презираем и чморим, носил унизительную кликуху "окурок". И гнобимый сослуживцами, глотая слёзы унижения, думал: "дайте мне только власть в руки и тогда..."

Ну вот это тогда и пришло. Пришло в Грузию, Сирию, Украину. Вместе с вопросом "Кто вам разрешил жить красиво?" оно утюжит украинские города, оставляя их без света и воды. Тогда, имя которому русский фашизм. Шизофашизм, по меткому определению Тимоти Снайдера, ибо их посыл. как собственной биомассе, так и оторопевшему миру за гранью всего - тут даже не о здравом смысле речь. Небензя, вещающий с трибуны ООН про боевых комаров, сам недофюрер с кубической 6-тонной украинской ракетой, биолаборатории и, как вишенка - мы на Украину не нападали. Куда там Геббельсу? Кто такой этот докторишка супротив Симонян?

Но я недавно набрёл в Интернете на интересную мысль. Один из представителей нынешней русской оппозиции, ясное дело, живущий в эмиграции, нелицеприятно предъявляет счёт себе и единомышленникам. Все прошедшие годы они смеялись над режимом, глумились и стебались. А ведь было совсем не смешно, ежели приглядеться к тому, что, там, за поребриком происходит и происходило. Но вот, дохихикали, досмеялись. Тогда, в 2000-м, когда монстр только выплыл на поверхность из лубянских глубин, только у Валерии Ильиничны Новодворской хватило прозорливости и здравого смысла разглядеть, что за нежить дорвалась.

Впрочем, увы, лучшее определение русской оппозиции дала когда-то Латынина - демшиза. Вот только проведём честные выборы и всё ништяк. Ага, сейчас. Увы, и без всякой иронии, народишко подкачал. Ещё как. И не надейтесь, что отползши, получив по голове в Украине, он всё поймёт, осознает и устыдится. Как немцы. Но они-то не немцы, а значит, ещё больше озлобятся и дальше будут щерить на весь мир гнилые зубы.

А посему прав Скобов, когда пишет, что с Россией в её нынешнем виде пора кончать. Надо только покрепче вбить сию простую истину в головы западных политиков, которым небезразлична судьба, как их стран, так и мира в целом. И да, думать надо было раньше, в 90-х. И применить доктрину Брежнева к той стране, где она и родилась. Ибо ей предстоял тогда долгий путь, на который она так и не вышла в те годы. И предстоит теперь, и сами они никогда не справятся. Маленькие ещё, маленькие и злые. Сто сорок миллионов бестий из Путинюгенд. От бешенных бабок из "отрядов Путина", до маленькой дурочки, сдавшей в полицию укрывающегося от мобилизации отца.

Ещё до всех войн был за поребриком как бы опрос - кто для вас Имя России. Вестимо, победил Сталин. Я бы, однако, подкорректировал. Имя России - фашизм. Шизоидный и злобный, залезший уже по уши в кровавое болото. Они сами не вылезут. Их оттуда надо выгонять железной палкой, главным образом по дурным головам. И может тогда...

А пока, Карфаген должен быть разрушен. Carthago Delenda Est.

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flavius_aetius1 (с)

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