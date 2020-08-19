ЦБ РФ напечатал 800 тонн 5-тысячных купюр

Прорыв российской экономики к мировым темпам роста, которого ждут Кремль и правительство, похоже, начался с фабрики «Гознак».

Наличная денежная масса в России продолжает стремительно увеличиваться, опровергая прогнозы ЦБ. Процесс, который начался в середине марта, когда рухнули цены на нефть, а экономику накрыла пандемия, не удалось оставить ни весной, ни летом.

По данным ЦБ, на 1 июля объем наличной денежной массы достиг нового исторического рекорда в 12,431 трлн рублей.

С начала года в обращение в виде банкнот поступило 1,802 триллиона рублей, и общее число достигло 6,613 миллиарда экземпляров.

Дождь из «кэша», который пролился на экономикой, состоял исключительно из 5-тысячных купюр: их доля в обращении выросла с 77% до 78%, а количество — с 4,373 до 5,185 млрд единиц.

С учетом того, как каждая банкнота весит около 1 грамма, в общей сложности в экономику поступило 812 тонн новых банкнот достоинство 5000 рублей..

В начале лета центробанк прогнзировал, что спрос на «кэш» вернется к нормальным значениям вслед за отменой карантинных мер, а наличные деньги, поступившие в экономику постепенно уйдут из оборота после того, как будут потрачены потребителями и инкассированы банками.

Но оперативная статистика ЦБ показывает, что взять процесс под контроль не удается. В июле и первой половине августа объем наличных в кассах банков и вне банковской системы вырос еще на 395,8 млрд рублей, а общий объем «кэша» в обращении, вероятно, перевалил за 12,8 триллиона рублей.

В наличные люди и бизнес уходят, спасясь от кризиса — через неформальную экономику и серый оборот, говорит завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Повышенный спрос на наличные деньги на фоне предъявляли и как физические лица, так и предприятия, а кроме того, «снизился объем поступлений наличных денег в банки от инкассации выручки предприятий розничной торговли», констатирует сам ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике.

«Поскольку в апреле — июне это сокращение было более значительным, чем падение оборота розничной торговли, можно предположить, что часть расчетов за товары и услуги перешла из безналичной формы в наличную», — делает вывод центробанк.

Спрос на кэш — не только российская тенденция. Объем наличной денежной массы растет в США, Канаде, Италии, Испании, Германии, Франции, Австралии и Бразилии, отмечает Bloomberg.

Предположения о том, что пандемия ускорит закат бумажных денег на фоне развития электронной торговли и страхов заразиться, оказались мифом: на фоне вспышки коронавируса люди, по-видимому, запасаются наличными, говорится в исследовании, которое подготовили бывший член комитета Банка Англии по монетарной политике Чарльз Гудхарт и его соавтор Джонатан Эшворт.

«Хотя меры по приостановке экономической активности и возросшие обороты онлайн-ритейла сейчас снижают традиционную роль наличных денег как средства обращения, кажется, что это с избытком компенсируется паническим запасанием банкнот», — пишут Гудхарт и Эшворт.

Но России обогнала весь мир: темпы роста наличной денежной массы в рублях выше, чем в Китае, США и Еврозоне, указывают аналитики ЦМИ Сбербанка.

Источник: nigroll.com

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