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Це – Твоя Війна

Це – Твоя Війна

Кажуть, що війна починається, коли виростає покоління, що не знало війни. Втім, це помилкове твердження – на кожне покоління випадає якась війна.

Мої бабці і дідусі були дітьми під час Першої світової, а потім брали участь у Другій світовій. Мати і батько були тоді ще дітьми, але добре пам’ятають війну. І все життя казали і кажуть «до війни» та «після війни».

Потім були відносно мирні роки, але когось все одно зачепило війною – Корея, В’єтнам, Афганістан. СРСР завжди десь воював, РФ його «гідна» правонаступниця, в неї було ще більше війн.

Та це були локальні війни, для більшості населення війна була десь далеко. Можна сказати – «не твоя війна»…

Але тепер нам усім в Україні випала наша вітчизняна війна. І ми усі – і літні люди, і дітлахи – до кінця життя казатимемо «до війни», а потім, нарешті, «після війни». Наше життя назавжди буде поділено тим розрізом. Розрізом по живому та по живим.

Це – твоя війна, якщо ти розумієш, що є не тільки зовнішній ворог, якій хоче нас знищити, а й внутрішній, що намагається утворити хаос у країні.

Це – твоя війна, якщо ти не дивуєшся, що ми міняємо наших полонених у такій пропорції. Життя кожного нашого громадянина вартує більшого, на відміну від гарматного м’яса бойовиків, які для своїх тільки відпрацьований матеріал.

Це – не твоя війна, якщо ти верещиш про «піар», «договорняк» та «подарунок під ялинку».

Це – не твоя війна, якщо ти Ліза Б.

Це – не твоя війна, якщо під час повернення наших з полону ти не плакав…

Источник: carpediem.net.ua

Автор: Маріанна Пирогова

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