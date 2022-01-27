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Цена агрессии: Кремль начал «сжигать» золотовалютные резервы

Цена агрессии: Кремль начал «сжигать» золотовалютные резервы

Даже если допустить, что ажиотаж вокруг «нападения на Украину» имеет некий искусственный налет, то и тогда его стоило затеять лишь ради того, что бы Кремль начал кидать в топку свои золотовалютные резервы, пишет координатор группы «ИС» Константин Мащовец на свой странице в Facebook.

«Чем меньше Кремля нефтедолларов, тем меньше будет желания «диктовать свою волю всему мировому сообществу. Понятно, что запас прочности у Кремля в этом отношении достаточно большой, но процесс, как говорится, пошел. Вполне возможно, что в один прекрасный момент

убытки таки превысят прибыли и придется задуматься о дальнейшем «быковании» на мировой арене», — написал он

Как сообщала группа «ИС», неделя на бирже РТС началась с того, что стоимость российских компаний продолжила падение, причем еще более стремительное чем до того. Суммарно российские компании потеряли уже больше $150 млрд только за первые недели 2022 года. В целом же, с середины октября 2021 года, когда Россия развернула переброску сил и средств ВС РФ к границам с Украиной, российские компании потеряли более $200 млрд.

Российская национальная валюта, рубль, так же обвалился в прошлый понедельник, установив антирекорд, достигнув отметки 79,5 рубля за доллар.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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