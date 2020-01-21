Цена продуктовой корзины украинца равна почти половине минимальной зарплаты — исследование

Рост зарплат в Украине опередил рост цен

За год стоимость продовольственной корзины в Украине выросла на 4,92%, почти до 1,6 тысяч грн. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Picodi.

В начале 2020 года стоимость продуктов из этого списка выглядит следующим образом:

Молоко (10 литров) — 229 грн;

Хлеб (10 буханок) — 121 грн;

Рис (1,5 кг) — 38 грн;

Яйца (20 шт.) — 48 грн;

Сыр (1 кг) — 170 грн;

Мясо (6 кг) — 709 грн;

Фрукты (6 кг) — 151 грн;

Овощи (8 кг) — 133 грн.

Таким образом, стоимость продовольственной корзины с такими продуктами — 1 тысяча 599 грн или, что на 4,92% больше прошлогодней суммы составляет 42% от уровня минимальной заработной платы в Украине (на 1 января 2020 года — 4 тысячи 723 грн).

По данным исследователей, такая же корзина в прошлом году составляла 45,4% тогдашней минимальной оплаты труда. Это означает, что рост зарплат в Украине опередил рост цен.

Кроме этого, аналитики сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от дохода придется отдать за базовую продуктовую корзину человеку, получающему минимальную заработную плату.

В этом рейтинге Украина заняла 40 место. Самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местного уровня "минималки".

Позади Украины в этом рейтинге расположились Беларусь (42 место), Россия (44 место) и Молдова (45 место).

А в некоторых странах, таких как Нигерия и Узбекистан, минимальная зарплата и вовсе не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.

Напомним, ранее Минсоцполитики предлагает обновить потребительскую корзину за счет новых лекарственных средств, мобильного телефона и услуг мобильной связи.

Источник: delo.ua

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