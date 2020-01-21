Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 25

Цена продуктовой корзины украинца равна почти половине минимальной зарплаты — исследование

Цена продуктовой корзины украинца равна почти половине минимальной зарплаты — исследование

Рост зарплат в Украине опередил рост цен

За год стоимость продовольственной корзины в Украине выросла на 4,92%, почти до 1,6 тысяч грн. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Picodi.

В начале 2020 года стоимость продуктов из этого списка выглядит следующим образом:

Молоко (10 литров) — 229 грн;

Хлеб (10 буханок) — 121 грн;

Рис (1,5 кг) — 38 грн;

Яйца (20 шт.) — 48 грн;

Сыр (1 кг) — 170 грн;

Мясо (6 кг) — 709 грн;

Фрукты (6 кг) — 151 грн;

Овощи (8 кг) — 133 грн.

Таким образом, стоимость продовольственной корзины с такими продуктами — 1 тысяча 599 грн или, что на 4,92% больше прошлогодней суммы составляет 42% от уровня минимальной заработной платы в Украине (на 1 января 2020 года — 4 тысячи 723 грн).

Цена продуктовой корзины украинца равна почти половине минимальной зарплаты — исследование

По данным исследователей, такая же корзина в прошлом году составляла 45,4% тогдашней минимальной оплаты труда. Это означает, что рост зарплат в Украине опередил рост цен.

Кроме этого, аналитики сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от дохода придется отдать за базовую продуктовую корзину человеку, получающему минимальную заработную плату.

В этом рейтинге Украина заняла 40 место. Самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местного уровня "минималки".

Позади Украины в этом рейтинге расположились Беларусь (42 место), Россия (44 место) и Молдова (45 место).

А в некоторых странах, таких как Нигерия и Узбекистан, минимальная зарплата и вовсе не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.

Цена продуктовой корзины украинца равна почти половине минимальной зарплаты — исследование

Напомним, ранее Минсоцполитики предлагает обновить потребительскую корзину за счет новых лекарственных средств, мобильного телефона и услуг мобильной связи.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Министр иностранных дел анонсировал открытие нового украинского посольства
Сегодня 08:24    58
Украина опустилась в рейтинге по дешевизне интернета
Сегодня 08:15    68
Украина опустилась в рейтинге инновационных экономик Bloomberg
Сегодня 07:19    68
Кількість безробітних за грудень збільшилась майже на 15% — Держстат
Сегодня 07:00    66
20 нововведений для украинцев в 2020 году
Сегодня 06:31    310
В Харькове нашли опасный творог
Сегодня 06:21    275
Велика частина оборонного замовлення буде розсекречена з 2021 року – Найєм
20.01.2020 10:12    126
Названы самые популярные и оригинальные имена для украинских детей в 2019 году
20.01.2020 09:50    512
Водители возле "Борисполя" нажали клаксоны в память о жертвах авиакатастрофы в Иране. ВИДЕО
20.01.2020 08:55    115
На пенсію у 2020 році: який треба мати страховий стаж
20.01.2020 08:18    268
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 