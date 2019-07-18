Ценные бумаги РФ за первое полугодие 2019 имели нулевой спрос

На протяжении всего 2019 Минфин РФ лгал о востребованности российского госдолга у иностранных инвесторов, в реальности, которая была нулевой.

Мои постоянные читатели знают, что я немало внимания уделяю теме инвестиций в российский госдолг, а именно продажам облигаций федерального займа РФ. Во многом потому, что это такой же стимулятор экономики страны-агрессора, как и экспорт нефти, газа, оружия – тех не многих отраслей, которые наполняют бюджет и позволяют функционировать реваншистскому режиму.

Между тем, я все чаще стал отмечать, что значительную часть ОФЗ скупать стали не иностранные инвесторы, вкладывающие в экономику России валюту, а российские же банки, зачастую обанкротившиеся и получающие финансовую поддержку от государства, а так же пенсионные фонды.

В принципе, такой круговорот рублевой массы внутри самого же государства был вполне предсказуем, ведь в условиях действия санкций и абстрагированности львиной доли иностранных инвесторов от рынка РФ, печатать ОФЗ и самим же их скупать – это единственный выход конвульсирующей экономики создавать видимость присутствия жизни в трупе.

Между тем, какие никакие, а инвестиции в ОФЗ РФ из-за рубежа, причём по итогам полугода составившие приличную сумму – $17,3 млрд. Но, как оказалось, это никакие не иностранные инвестиции, а такая же игра в “многоходовочку” как и фикция с банками банкротами и пенсионными фондами.

Так, как стало известно, за январь-июнь отток капитала из банковского сектора РФ на иностранные счета составил $17,3 млрд. В свою очередь, на эту же самую сумму, за первое полугодие 2019 было скуплено “иностранными инвесторами” российских ценных бумаг!

Совпадение? Не думаю!

То есть, получается, что в реальности вложения иностранных инвесторов в ОФЗ РФ в этом году были нулевые! А все отчеты Минфина о рекордных продажах и востребованности российского госдолга зарубежьем это не более чем фикция, создание видимости финансовой деятельности.

Тщедушное и жалкое зрелище, лишний раз демонстрирующее, насколько в действительности отчаянное положение за гибридным поребриком.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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