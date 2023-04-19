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Центр протидії дезінформації виявив основні маніпуляції від світових ЗМІ за добу

Центр протидії дезінформації виявив основні маніпуляції від світових ЗМІ за добу

Про це повідомляється на сторінці Центру протидії дезінформації:

● Маніпуляція

❗ Американський аналітик Браян Берлетік на своїй сторінці у Twitter написав: «Німеччина читає Китаю лекції про права людини та суверенітет, у той час як Берлін озброює нацистів в Україні, яка була позбавлена суверенітету в результаті державного перевороту, спланованого США у 2014 році».

● Дезінформація

❗ Американське видання American Thinker пише: «Масштабні санкції проти росії після її вторгнення в Україну виглядають як найбільший прорахунок Заходу в сучасній історії. …Тим часом росія не тільки виживає, але й процвітає…»

● Дезінформація

❗ Американський ексвійськовий Скотт Ріттер в інтерв’ю YouTube-каналу Redacted заявив: «Найімовірніше, (Зеленського — ред.) чекає смерть — смерть від рук українців, які проти нього повстануть. Адже він став втіленням того тотального колапсу українського суспільства, який наразі спостерігається».

Джерело: armyinform.com.ua

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