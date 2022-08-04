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Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг ещё несколько фейков о мобилизации

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг ещё несколько фейков о мобилизации

● «Мой брат погиб на войне, теперь и мне пришла повестка» – родственников погибших не будут призывать.

● «В законе не понятно кто является близкими родственниками погибшего на войне» – не подлежат мобилизации женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родной брат или сестра) погибли или пропали без вести.

● «Слышал, что сейчас мобилизуют даже ученых» – научные и научно-педагогические работники имеют отсрочку от мобилизации, если они работают в научных учреждениях и организациях (в том числе вузы, школы и училища).

Джерело: https://t.me/truexanewsua/56158

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