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Центризбирком поручил передать бюллетени ОИК

Центризбирком поручил передать бюллетени ОИК

ЦИК уполномочил государственное предприятие специальной связи от имени комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней соответствующим окружным избирательным комиссиям.

Такое решение было принято на заседании Центризбиркома в воскресенье, сообщает пресс-служба комиссии.

"ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия от имени комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней ", - говорится в сообщении.

Агентство Телевидения Новости

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