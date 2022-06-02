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Центробанк РФ предоставит силовикам доступ к базе мобильных номеров россиян — СМИ

Центробанк РФ предоставит силовикам доступ к базе мобильных номеров россиян — СМИ

Центробанк хочет предоставить доступ к базе мобильных номеров силовикам и коллекторам, пишут росСМИ.

По данным журналистов, регулятор направил такие правки ко второму чтению законопроекта о создании единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА).

Из документа следует, что пользователями базы, помимо ЦБ, Росфинмониторинга, коммерческих банков, а также операторов платежных систем, станут силовые ведомства, бюро кредитных историй, операторы связи и коллекторы. Предоставление сведений будет платным.

Новая система якобы должна упростить идентификацию клиентов банков с помощью номера телефона, а также будет бороться с телефонным мошенничеством. Но сами операторы связи против подключения к ЕИС ПСА. Сейчас они обмениваются информацией с банками по прямым договорам — в них передача персональных данных не предусматривается.

В компании Tele2 сообщили о рисках компрометации сведений об абонентах, кроме того, подключение к системе потребует затрат, что в нынешних условиях крайне нежелательно, добавили в фирме.

«Вымпелком» и «Мегафон» также не видят необходимости в появлении посредника. В «Мегафоне» посчитали «необоснованно широким» перечень передаваемой с помощью ЕИС ПСА информации.

Законопроект о создании системы внесли в Госдуму еще в 2018 году, он был принят в первом чтении 5 марта 2019 года.

Источник: ghall.com.ua

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Темы: банк, россия

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