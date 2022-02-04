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Цены на электроэнергию выросли в 2021 году на 50%

Цены на электроэнергию выросли в 2021 году на 50%

Средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке “на сутки вперед” (РДН) в 2021 году составила 2 038,60 грн за МВт-час (здесь и далее — без НДС), что на 49,26% выше средневзвешенной цены 2020 года . Об этом говорится в отчете АО “Оператор рынка” о работе РДН и внутрисуточного рынка (ВДР) в 2021 году.

В частности, средневзвешенная цена электроэнергии на РДН на торговой площадке “Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины” в прошлом году составила 2 062,95 грн/МВт-час, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 53,81%.

В свою очередь, ценовой индекс электроэнергии базовой нагрузки (BASE) на РСВ в ОЭС Украины за 2021 год составил 1 802,18 грн за МВт-час, увеличившись на 39,3%.

В то же время в Бурштынском энергоострове средневзвешенная цена и индекс BASE по итогам прошлого рода выросли соответственно на 15,28% (до 1865,06 грн за МВт-час) и на 18,24% (до 1 753,13 грн за МВт-час).

В то же время, “Оператор рынка” указывает, что по сравнению с индексами цен базовой нагрузки на аналогичных торговых площадках соседних европейских стран, ценовые индексы BASE как в ОЭС Украины, так и в Бурштынском энергоострове, особенно во втором полугодии 2021 года, были значительно ниже.

“Да, в течение прошлого года помесячные индексы цен базовой нагрузки в ОЭС Украины были меньше в пределах: от 18,7% (в ноябре) до 58,2% (в мае) от соответствующего индекса в Польше, от 0,7% (в в феврале) до 60,2% (в декабре) в Румынии, от 6,1% (в феврале) до 62,7% (в декабре) в Венгрии и от 5,4% (в феврале) до 60,5% ( в декабре) в Словакии”, — отмечают в пресс-службе “Оператора рынка”.

В 2021 году объем торгов на площадке “Оператора рынка” составил 27,4% от общего потребления электроэнергии по Украине, снизившись по сравнению с 2020 годом (29,4%).

Общий объем торгов электроэнергией на рынке “на сутки вперед” в 2021 году составил 35 762,13 ГВт-ч, что на 2,6% меньше, чем было в 2020 году. На внутрисуточном рынке акцептовано на 15,62% электроэнергии меньше, чем в 2020 году — 5 058,31 ГВт-час.

Источник: elektrovesti.net

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