Цены на газ для населения станут ниже с апреля

«Нафтогаз» снизит цены на газ для населения уже с апреля.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, соответствующее постановление принял 3 апреля Кабинет министров Украины.

Кроме того, ежегодно в мае проходит процесс переназначения субсидий на новый год. В этом году автоматическое переназначение субсидий коснется трех миллионов домохозяйств. Остальным нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах.

Субсидия будет назначена тем семьям, в которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и «Укрпочту», те, кто еще не на пенсии – через «Ощадбанк».

Те семьи, которые по состоянию на май-июнь будут иметь долги за коммуналку, будут переведены на безналичную монетизацию.

Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года. Помощь на отопительный сезон 2019-2020 гг. – на основе доходов за первые два квартала 2019 года.

Повторно с документами – заявлением и декларацией о доходах – в мае в управление социальной защиты населения необходимо будет обратиться:

- арендаторам жилья;

- внутренне перемещенным лицам;

- тем семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;

- тем семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной заработной платы;

- тем семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

Минсоцполитики не планирует менять критерии для назначения жилищных субсидий, поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019-2020 годах не предвидится.

Агентство Телевидения Новости