Цену на газ ограничат с 1 февраля

Министерство энергетики разработало проект решения Кабинета министров об ограничении цены на газ для населения. Предлагается установить цену не выше 6,99 гривен с 1 февраля 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве энергетике.

Документ сейчас находится на согласовании у других органов власти. Его могут вынести на следующее заседании Кабмина в среду, 20 января.

Документом предлагается установить с 1 февраля 2021 до конца действия карантинных мероприятий, но не дольше конца отопительного периода 20/21 предельную цену на природный газ:

По договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 грн 99 коп. за 1 метр кубический (с НДС).

Кроме того, с 1 февраля 2021 до конца действия карантинных мероприятий или до конца отопительного периода 20/21 цена, по которой ПАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу / поставку природного газа, не может быть выше предельной цены, установленной Кабинетом Министров Украины.

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