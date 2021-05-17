Цены на солнечную электроэнергию в Узбекистане: менее 2 центов за киловатт-час

Министерство энергетики Узбекистана сообщило об итогах церемонии вскрытия финансовых предложений в рамках тендерных торгов по проекту строительства солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью минимум 200 МВт в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

Интерес к реализации Проекта выразили 54 международные компании, среди которых была и российская Avelar Solar Technology LLC, входящая в группу компаний «Хевел».

На последнем этапе отбора остались 4 компании. Финансовые предложения этих четырех участников были опубликованы:

1) Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar — 457 МВт) – 1,8045 цента США за кВт*ч;

2) International Company for Water and Power Projects (ACWA Power из Саудовской Аравии — 354 МВт) – 2,4825 цента за кВт*ч;

3) Jinko Power (HK) Co., Ltd. и China Power Holding International (500 МВт) – 2,1621 цента за кВт*ч;

4) Total Eren S.A. и TOTAL SOLAR INTL (400 МВт) – 3,3940 цента за кВт*ч.

Как мы видим, компания Masdar из ОАЭ, которая уже активно присутствует на энергетическом рынке Узбекистана, предложила цену в 1,8 цента США за киловатт-час, которая является одной из самых низких в мире.

После оценки финансовых предложений на соответствие требуемым критериям, будет объявлено имя инвестора, который займется реализацией проекта.

Данный проект является частью Программы по строительству солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 1 ГВт, которая реализуется Правительством Узбекистана при поддержке Азиатского банка развития (АБР).

Программа реализуется Министерством энергетики Узбекистана и Министерством инвестиций и внешней торговли. Она является одним из ключевых компонентов стратегии по строительству в стране к 2030 году до 5 ГВт экологически чистой солнечной генерации для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

В рамках проекта ФЭС в Шерабадском районе, инвестор-разработчик должен будет также построить новую подстанцию 220 кВ и линию электропередачи длиной 52 км для подключения к подстанции 500 кВ Сурхан.

Источник: elektrovesti.net

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