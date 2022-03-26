Церковні громади масово переходять із московського патріархату до УПЦ

Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що десятки громад та декілька монастирів добровільно приєдналися до ПЦУ.

Десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно та усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України, написав він в соцмережах

Двері Православної церкви України та наші серця відкриті для всіх!”.

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