Часть Саржиного яра открыли после реконструкции

Саржин яр продолжают реконструировать – уже открыли зоны для отдыха и занятий спортом.

С ходом строительства сегодня, 12 октября, ознакомился первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, Саржин яр условно разделен на несколько зон - спортивную, отдыха, детскую, с игровыми площадками, и зону велодорожек. Кроме того, отдельно расположены купель и озеро, где можно половить рыбу.

На новой спортивной площадке в яру уже занимаются харьковчане. Там установлены турники, новые тренажеры, причем на земле постелили специальное мягкое покрытие. Кроме того, рядом поставили несколько столов для настольного тенниса и строят новый детский комплекс. Это будет необычная площадка, которую сейчас отливают из бетона.

«Потом она будет залита резиновым покрытием. Там будет ручей, сделаны переходы, через которые дети должны будут проползти, будет дымовая завеса, а по кругу будет сделана зона отдыха для родителей», - рассказал Игорь Терехов.

Кроме того, ранее в яру обновили источник, создав внутри бювета иллюзию звездного неба. Теперь модернизировали и другие места для набора воды. Также в яру обновили купель, установили новые раздевалки, рядом сделали зону отдыха под навесами, а возле газона установили металлические кресла.

Через Саржин яр будет проходить велодорожка длиной 3,5 км. Параллельно ей строится пешеходная.

«Одна дорожка будет для пешеходных прогулок, вторая – для велосипедистов. Рядом будут установлены специальные знаки», - пояснил Игорь Терехов.

В уже открытой части Саржиного яра стоят новые полукруглые скамейки с подсветкой, через ручей построят новые мостики. Также в планах - установить лежаки, чтобы люди могли на них полежать, отдохнуть и позагорать летом.

Игорь Терехов отметил, что Саржин яр будут открывать после реконструкции поэтапно. «Здесь будут созданы условия для отдыха людей любого возраста. Каждый сможет найти для себя занятие – кто-то на спортивной площадке, кто-то у теннисных столов, кто-то покататься на велосипеде. Люди здесь окунаются, отдыхают», - отметил первый вице-мэр.

Также он сообщил, что в Саржином яру установят систему видеонаблюдения и будет дежурить охранник - для предупреждения случаев вандализма и безопасности людей.

Источник: city.kharkov.ua

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