Частину Саржиного яру відкрили після реконструкції (ВІДЕО)

У парку вже відкрили кілька оновлених зон

Вікторія Івашкевич, кореспондент

Після часткової реконструкції відкрили Саржин яр. Тут оновили купальні, зробили нову роздягальню та встановили нові спортивні майданчики – для дітей та для дорослих.

Відновлення Саржиного яру стартувало ще навесні минулого року. Цього літа відремонтували бетонний бювет, зробили ілюмінацію у вигляді зоряного неба. Джерело в Саржиному яру – гідрологічна пам’ятка природи. Протягом доби воно видає до 3,5 тисяч літрів води. Відтепер для відвідувачів оновили і купальню. Люди кажуть, стало зручніше. Взимку місце біля води має підігріватися, щоб не було ожеледиці. Інженер Валерія Антоненко розповідає, працює поруч, тож кожного дня під час перерви влаштовує собі міні-відпустку.

Валерія Антоненко, інженер

Да, час перерыва. Собрались, спустились, прибежали, покупались, позанимались – и на работу!

Біля купальні є нові роздягальні та зони відпочинку, металеві крісла та лавки. Як повідомляють у міській раді, через струмок ще побудують містки та обіцяють встановити лежаки, щоб люди могли влітку відпочити і позасмагати.

Мне нравятся вот эти тренажеры. А мне больше нравится крутиться на этой штуке, она такая занимательная. Это чтобы быть человеком-пауком!

Дітлахи освоюють новий спортивний майданчик. Тут з’явилися турніки та тренажери, на землі – спеціальне м’яке покриття. Колишній воїн-інтернаціоналіст, 80 – річний Олег Волков зізнається, напружені фізичні вправи вже робить з обережністю. Каже, мешкає неподалік, тож до Саржиного яру навідується при першій можливості.

Олег Волков, пенсіонер

Все время ходил и ходить буду, пока жив буду. Так что всем здесь нравится!

Біля входу у Саржин яр будують великий дитячий комплекс. За даними мерії, бетонні конструкції мають залити гумовим покриттям, обладнати спеціальні лабіринти та зробити димову завісу. По периметру розташують зону відпочинку для батьків. Також через яр проходитиме велодоріжка довжиною 3,5 кілометри. Паралельно будується і пішохідна. Міська влада обіцяє відкривати частини Саржиного яру поетапно. Територію обладнають відеоспостереженням.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Івашкевич

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