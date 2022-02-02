Чехія передасть Україні чотири тисячі снарядів калібру 152-мм

Чехія затвердила рішення передати тисячі артилерійських боєприпасів 152-мм для Збройних Сил України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Мілітарний.

Таке рішення, про передачу Україні в дар 4000 артилерійських снарядів, було ухвалено урядом Чехії 26 січня.

«Ми вже давно розвиваємо співпрацю з Україною та підтримуємо її шлях до демократії. У нашому розпорядженні є відносно широкий спектр варіантів, від політичної та дипломатичної підтримки до конкретних проявів, таких як дарування боєприпасів, що я вважаю важливим жестом солідарності», – прокоментувала міністерка оборони Чехії.

Пожертвувані 152-мм боєприпаси використовуються чеською армією для самохідних гарматних гаубиць DANA.

За словами співробітника пресслужби Міноборони Якуба Файнора, у чеській армії достатньо таких снарядів, і їх неможливо використати у нових гарматах, які країна купує у Франції.

Нові артилерійські гармати мають калібр 155 мм, який використовують члени НАТО. Водночас він наголосив, що снаряди, що призначаються Україні, не є «непотрібним майном».

Метою дарунку є зміцнення обороноздатності України, яка звернулася за допомогою у відповідь на концентрацію Росією біля українських кордонів значного військового потенціалу, заявили в чеському міноборони.

У середу 26 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував країнам, які надали Україні додаткову оборонну підтримку.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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