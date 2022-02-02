Чехія передасть Україні чотири тисячі снарядів калібру 152-мм
Чехія затвердила рішення передати тисячі артилерійських боєприпасів 152-мм для Збройних Сил України.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Мілітарний.
Таке рішення, про передачу Україні в дар 4000 артилерійських снарядів, було ухвалено урядом Чехії 26 січня.
«Ми вже давно розвиваємо співпрацю з Україною та підтримуємо її шлях до демократії. У нашому розпорядженні є відносно широкий спектр варіантів, від політичної та дипломатичної підтримки до конкретних проявів, таких як дарування боєприпасів, що я вважаю важливим жестом солідарності», – прокоментувала міністерка оборони Чехії.
Пожертвувані 152-мм боєприпаси використовуються чеською армією для самохідних гарматних гаубиць DANA.
За словами співробітника пресслужби Міноборони Якуба Файнора, у чеській армії достатньо таких снарядів, і їх неможливо використати у нових гарматах, які країна купує у Франції.
Нові артилерійські гармати мають калібр 155 мм, який використовують члени НАТО. Водночас він наголосив, що снаряди, що призначаються Україні, не є «непотрібним майном».
Метою дарунку є зміцнення обороноздатності України, яка звернулася за допомогою у відповідь на концентрацію Росією біля українських кордонів значного військового потенціалу, заявили в чеському міноборони.
У середу 26 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував країнам, які надали Україні додаткову оборонну підтримку.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров