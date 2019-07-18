Чекали 30 років: у центрі Харкова відсвяткували “мовний закон” (ВІДЕО)

Українські пісні, вірші та народні інструменти. У центрі Харкова відсвяткували набуття чинності законом про українську мову.

На майдані Свободи святкують набуття чинності законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Один з координаторів харківського Євромайдану Володимир Чистилін стверджує: на цей день чекали майже 30 років. Сподівається, що закон об’єднає українців.

Володимир Чистилін, співкоординатор харківського Євромайдану

Дуже прогресивний, дуже правильний і для Харкова дуже важливий. Ми живемо в тому місті, де іноді зневажають українську мову. Нам доводиться постійно доводити, що Харків – це Україна. І тому ми зібралися в колі однодумців відзначити це свято для нас. Це перемога.

Григорій, учасник акції

У політичному плані це – неперевершено. Для мене українська мова. Я дома розмовляю, на роботі розмовляю, спілкуюся і знайомлюся. Це – фіксація того, що назад до русифікацїї повороту не буде.

На концерті виступають артисти з народними музичними інструментами. Також співають українські пісні та читають вірші. Учасники акції вважають: такі заходи особливо важливі для дітей і молоді, адже виховують патріотизм.

Але є й ті харків’яни, що проходять повз майдану. Кажуть: для них приводу для святкування – немає.

Максим, харків’янин

Я украинский язык знаю, понимаю, но разговариваю по-русски. Это же Харьков, здесь все почти по-русски разговаривают.

Олександр, харків’янин

Я разговариваю на русском. Это два родных языка. По крайней мере, в мое время это так было. Сейчас будет воспитываться общество по-другому. Наверное, это так будет.

Музикант Василь Рябко каже: головне, щоб в Україні був мир. А в побуті кожен має право розмовляти тією мовою, якою забажає.

Василь Рябко, музикант

Це їхнє право – розмовляти іншою мовою. Більше мова про якісь офіційні речі. Більше мова про телеефіри, які зараз на 70% російськомовні. Це поступовий перехід на те, як має бути в цивілізованій країні.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

Новости портала «Весь Харьков»