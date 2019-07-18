Чекали 30 років: у центрі Харкова відсвяткували “мовний закон” (ВІДЕО)
Українські пісні, вірші та народні інструменти. У центрі Харкова відсвяткували набуття чинності законом про українську мову.
На майдані Свободи святкують набуття чинності законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Один з координаторів харківського Євромайдану Володимир Чистилін стверджує: на цей день чекали майже 30 років. Сподівається, що закон об’єднає українців.
Володимир Чистилін, співкоординатор харківського Євромайдану
Дуже прогресивний, дуже правильний і для Харкова дуже важливий. Ми живемо в тому місті, де іноді зневажають українську мову. Нам доводиться постійно доводити, що Харків – це Україна. І тому ми зібралися в колі однодумців відзначити це свято для нас. Це перемога.
Григорій, учасник акції
У політичному плані це – неперевершено. Для мене українська мова. Я дома розмовляю, на роботі розмовляю, спілкуюся і знайомлюся. Це – фіксація того, що назад до русифікацїї повороту не буде.
На концерті виступають артисти з народними музичними інструментами. Також співають українські пісні та читають вірші. Учасники акції вважають: такі заходи особливо важливі для дітей і молоді, адже виховують патріотизм.
Але є й ті харків’яни, що проходять повз майдану. Кажуть: для них приводу для святкування – немає.
Максим, харків’янин
Я украинский язык знаю, понимаю, но разговариваю по-русски. Это же Харьков, здесь все почти по-русски разговаривают.
Олександр, харків’янин
Я разговариваю на русском. Это два родных языка. По крайней мере, в мое время это так было. Сейчас будет воспитываться общество по-другому. Наверное, это так будет.
Музикант Василь Рябко каже: головне, щоб в Україні був мир. А в побуті кожен має право розмовляти тією мовою, якою забажає.
Василь Рябко, музикант
Це їхнє право – розмовляти іншою мовою. Більше мова про якісь офіційні речі. Більше мова про телеефіри, які зараз на 70% російськомовні. Це поступовий перехід на те, як має бути в цивілізованій країні.
Источник: objectiv.tv
Автор: Ніколь Костенко