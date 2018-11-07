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ЧЕКИЗМ. Интернет по паспорту: В России вводятся новые правила пользования мессенджерами

ЧЕКИЗМ. Интернет по паспорту: В России вводятся новые правила пользования мессенджерами

В России вводятся новые правила идентификации пользователей мессенджеров., согласно которым пользоваться ими смогут только те, на чьё имя оформлен номер телефона.

Займутся проверкой личности юзеров сотовые операторы, которым будет отведено 20 минут на этот процесс. Идентификация пройдёт успешно только в том случае, если информация о пользователе совпадёт с данными в базе компании. Операторов связи обяжут помечать, какими именно мессенджерами пользуется абонент, и вносить уникальный код идентификации юзера, который, в свою очередь, будет присваиваться владельцами сервисов.

В том случае, если клиента не обнаружат в базе, в доступе к мессенджеру ему откажут. При этом некоторых пользователей, которые уже пользуются сервисами сообщений, процесс идентификации обойдёт стороной. Речь о тех, чьи данные совпадют с информацией у оператора и владельца приложения. Однако при изменении данных о себе или операторе связи пользователей ждёт повторная проверка.

Цель чекистского нововведения — исключить анонимность среди пользователей.

В наиболее популярных мессенджерах — Viber, WhatsApp, ICQ, в чекистских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» уже сейчас можно зарегистрироваться только по номеру телефона. Однако если в настоящее время для регистрации можно использовать мобильный телефон мужа, мамы, приятеля, даже купленную на вокзале «левую» сим-карту, после вступления в силу нового постановления это окажется невозможным.

Человек должен будет регистрироваться в мессенджерах только с зарегистрированным на него номером телефона, указав настоящее имя для идентификации. Иначе ему откажут. Нельзя будет использовать псевдонимы и ники.

Между тем эксперты сомневаются, что новые чекистские правила смогут установить тотальный контроль, хотя бы потому, что зарубежные сервисы, не зарегистрированные в России, могут проигнорировать указания Лубянки, и повлиять на них российским властям будет практически невозможно.

Кроме того, при необходимости по-прежнему есть шанс остаться анонимными. Например, купить зарегистрированную на вымышленное (чужое) имя сим-карту и именно эти имя и фамилию использовать для входа в мессенджер. Проверять, что за компьютером сидит вовсе не Иван, а совсем другой человек будет весьма хлопотно.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Напомним, что ООН отнесла анонимность в интернете к правам человека

Новости портала «Весь Харьков»

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