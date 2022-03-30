Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:24
Просмотров: 247

Через Дію вже можна подати заявку про відшкодування майна

Те, що хвилює багатьох під час війни. У застосунку «Дія» вже можна подати заявку про пошкоджене житло через бойові дії.

Це анонсований Президентом крок, який допоможе відшкодувати збитки за втрачене майно.

Заявки можуть подавати тільки громадяни України, у яких від початку війни 24 лютого було пошкоджено приватні будинки, квартири і житлові приміщення.

Інструкція у відео (https://t.me/mintsyfra/2838) Мінцифри.

Як це зробити?

✅Оновіть застосунок

✅У розділі «Послуги» оберіть «Повідомлення про пошкоджене майно».

✅Заповніть форму, вказавши необхідну інформацію (ПІБ, РНОКПП, контактні дані та інформація про об’єкт, що було пошкоджено).

✅Після реєстрації повідомлення потрібно чекати на проведення процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 