Через Маріуполь рухається російська техніка: які напрямки підсилює ворог

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія перекидає військову техніку на Запорізький напрямок. В Маріуполі зафіксували близько 20 танків та 30 вантажівок, які рухаються у напрямку Бердянська.

Не вся техніка, яка перетинає Маріуполь рухається безпосередньо у напрямку Запоріжжя – на Мелітополь чи Бердянськ. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, частина її залишається на Донеччині, зокрема на території за Маріуполем для укріплення північних рубежів з боку Волновахи, Вугледару тощо.

Він зауважив, що багато техніки заходить в Маріуполь і потім рухається на Бердянськ та Мелітополь по трасі, яка прямує з Таганрога на Маріуполь, потім з Маріуполя до Бердянська, з Бердянська до Мелітополя і звідти вона вже спрямована на Херсон, Одесу тощо.

Він зазначив, що в окремих місцях Бердянського району ця траса підіймається досить високо, й у випадку, якщо ЗСУ просунуться на декілька десятків кілометрів південніше, вона вже буде перекрита артилерійським вогнем.

“Окупанти це розуміють, і саме тому намагаються активно укріплюватися уздовж цієї лінії оборони, створюючи безпеку саме для цього коридору”, – підкреслив Сергій Лишенко.

Агентство Телевидения Новости