Через посилення безпеки завтра гуманітарку не видаватимуть

Цього тижня гуманітарну допомогу в Харкові можна буде отримати у четвер і суботу

У зв’язку з безпековою ситуацією у вівторок, 23 серпня, харківські пункти видачі гуманітарної допомоги «Нова пошта» та «Укрпошта» не працюватимуть

.25 і 27 серпня допомогу можна буде отримати з 09:00 до 16:00 за такими адресами:

«Укрпошта»:- №82, просп. Героїв Харкова, 210;- №46, пров. Перемоги, 2;- №91, вул. Харківських Дивізій, 20;- №172, вул. Грицевця, 29

«Нова пошта»:- №137, вул. Ахсарова, 21;- №51, вул. Бакуліна, 14; – №140, пров. Пискунівський, 4;- №99, просп. Гагаріна, 176;- №65, просп. Героїв Сталінграду, 169/24;- №67, вул. Гвардійців-Широнінців, 30;- №71, просп. Тракторобудівників, 86/137;- №62, вул. Амосова, 11А;- №102, вул. Краснодарська, 181Б;- №87, вул. Мохнацька, 83

Також просимо не створювати черги, це може бути небезпечно.

Агентство Телевидения Новости