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Через рішення військової прийомки Міноборони в Україні може бути зірвано виробництво бронетехніки

Через рішення військової прийомки Міноборони в Україні може бути зірвано виробництво бронетехніки

На ДП "Житомирський бронетанковий завод" призупинено роботу цеху з виробництва корпусів БТР-4. Це вимушене рішення прийнято керівництвом підприємства через відмову військової прийомки Міністерства оборони України допустити до експлуатації у військах БТР-4, корпуси яких виготовлені з бронесталі виробництва країн ЄС та НАТО.

Ситуація пов’язана із проблемою у сфері стандартизації в ОПК. Її розв’язання вимагає скоординованих дій Верховної Ради України та низки державних органів. Укроборонпром неодноразово наголошував на критичності цього питання для усіх підприємств галузі, як державної, так і приватної форми власності.

Наголошуємо, що внаслідок позиції військової прийомки Міноборони та через досі чинні архаїчні норми стандартизації призупинено спеціально створену виробничу лінію на житомирському заводі.

Ситуація виглядає абсурдною, адже бронесталі, з яких виробляються бойові машини у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах світу, визнано непридатними для української бронетехніки.

Через рішення військової прийомки Міноборони в Україні може бути зірвано виробництво бронетехніки

"Укроборонпром" підкреслює, що недопущення у виробництво європейських бронесталей спричинить критичні проблеми і на інших заводах бронетанкового кластеру Концерну, а також – у приватних компаніях.

На підприємствах "Укроборонпрому", зокрема, на ДП "Завод ім. В.Малишева", ДП "ХКБМ ім. Морозова" та ДП "Київський бронетанковий завод" також створено лінії з виробництва бронетранспортерів. Це пов‘язано із запланованим розширенням серійного виробництва для українського війська. БТР-4 та БТР-3 мали замінити наявні зараз в ЗСУ бронетранспортери радянського виробництва.

Серійне виробництво нових бойових машин залежить від поставок броньованої сталі і розраховане на її імпорт з країн ЄС. Адже єдине в Україні підприємство із зварювання корпусів з української бронесталі – приватне ТОВ "Лозовський ковальско-механічний завод" – не спроможне задовольнити потреби українського війська.

Наголошуємо, на необхідності якнайшвидшого вирішення проблеми стандартизації, зокрема щодо допуску у внутрішнє виробництво імпортних бронесталей.

Водночас, з огляду на звернення працівників ДП "ЖБТЗ", для вивчення дій керівництва підприємства щодо призупинки лінії буде здійснено позачергову перевірку фахівцями Концерну. На час роботи комісії, з метою забезпечення її об’єктивності, директора "ЖБТЗ" Ігоря Пшеничного тимчасово відсторонено від обов‘язків.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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