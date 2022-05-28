Через скільки років Україна вступить до ЄС? (ИНФОГРАФИКА)

Наші друзі порахували, що в середньому країнам, які подавали заявку на вступ до ЄС знадобилося 8 років і 4 міс. для отримання членства.

Найменше часу на приєднання з усіх країн ЄС зайняло у Фінляндії - 2 роки та 9 місяців. Іншим же країнам потрібно десятиріччя, а то й більше.

Головна причина – виконання домашнього завдання, яке мінімізує негативні наслідки та зробить можливим отримати вигоди, а не шкоду від інтеграції.

Все залежить від нас. Можемо зробити швидко і отримати паспорти ЄС за декілька років, а можемо десятиліттями чекати на євроінтеграцію.

Источник: https://t.me/uawarinfographics/624

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