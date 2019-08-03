Через скорочення витрат українське військо відмовилось від закупівлі тренажерів для ЗРК С-300П

Після відмови від придбання мультимедійних тренажерів до зенітних ракетних комплексів «Бук-М1» Повітряні Сили ЗС України відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Причина цього рішення озвучується так ж сама – скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Раніше закупівля п’яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П планувалась для 38-го об’єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України.

Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 було оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн грн.

Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.

Сімейство зенітних ракетних комплексів середнього радіусу дії С-300 призначене для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивного радіопротидії. На заході комплекс отримав позначення SA-10.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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