Через війни і насильство понад 70 мільйонів людей стали вимушеними переселенцями – ООН

Жінка-біженка з Афганістану тримає на руках немовля

У результаті війни, переслідувань та інших видів насильства минулого року близько 71 мільйона людей у світі стали вимушеними переселенцями. Як повідомляє Агентство ООН у справах біженців 19 червня, це на 2 мільйони більше, ніж в 2017 році, і є найвищим показником за майже 70 років.

Згідно зі звітом Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді, більшість людей стали біженцями з Сирії – з 6,7 мільйон, а також з Афганістану – 2,7 мільйона.

Гранді заявив, тікаючи зі своїх домівок через утиски влади, дії злочинців, напади бойовиків, сімейне насилля люди у світі борються за виживання, перетинають річки, пустелі, моря, паркани та інші бар’єри.

Верховний комісар ООН у справах біженців зазначив, що президентові США та лідерам інших потенційних для біженців країн «шкідливо» зображати мігрантів і біженців як загрозу робочим місцям і безпеці. Тим не менше, за словами Гранді, Сполучені Штати залишаються «найбільшим прихильником біженців» в світі.

Всесвітній день біженців відзначають 20 червня.

Источник: radiosvoboda.org

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