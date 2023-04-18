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Через війну в Україні НАТО змінює свою оборонну концепцію — тепер альянс не допускатиме тимчасової окупації своїх територій

Через війну в Україні НАТО змінює свою оборонну концепцію — тепер альянс не допускатиме тимчасової окупації своїх територій

Раніше концепція Північноатлантичного альянсу передбачала, що в разі вторгнення росії держави-члени мають певний час оборонятися та чекати на допомогу союзників. Зараз же НАТО прагне знову стати боєздатним воєнним альянсом, яким він був під час холодної війни.

Нова концепція НАТО передбачає збільшення військ вздовж кордону з рф та витрат на оборону, а також чіткий план дій для кожної з країн-членів на випадок ведення бойових дій. Мета — зробити сили НАТО не лише потужними, але й більш помітними для росії, що має стати елементом стримування.

The New York Times (https://www.nytimes.com/2023/04/17/world/europe/nato-russia-ukraine-war.html)

Джерело: https://t.me/gruntmedia/30796

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, нато

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