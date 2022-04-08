Через загрозу ракетного удару в Одесі впроваджено «затяжну» комендантську годину

В Одесі та Одеській області на вихідні, з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня, впроваджують «затяжну» комендантську годину через загрозу ракетного удару, повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на обласну військову адміністрацію.

«Враховуючи події, що трапились в Краматорську Донецької області, де в результаті ракетного обстрілу вокзалу загинули 50 людей і 98 поранені, в Одесі 10 квітня 2022 року є загроза нанесення ракетного удару. Саме тому розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 21 години 00 хвилин 9 квітня 2022 року до 06 годин 00 хвилин 11 квітня 2022 року», – йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Заборонено перебування людей у зазначений період на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Агентство Телевидения Новости